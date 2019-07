Difesa: “Bloomberg”, Turchia potrebbe acquistare jet da combattimento russi se Usa non forniranno F-35

- La Turchia potrebbe considerare la possibilità di acquistare jet da combattimento dalla Russia se Washington si rifiuterà di consegnare ad Ankara gli F-35. Lo scrive oggi, 1 luglio, “Bloomberg” citando funzionari turchi. Gli Stati Uniti hanno minacciato di rimuovere la Turchia dal programma F-35 dopo che Ankara si è rifiutata di stracciare un accordo con la Russia per acquistare i suoi sistemi missilistici S-400. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha ribadito il 29 giugno, durante un briefing al vertice del G20 a Osaka, in Giappone, che Ankara non farà alcun passo indietro sull'accordo S-400 con la Russia e che, visto che il suo paese ha pagato per gli F-35, si aspetta che questi vengano consegnati. (segue) (Was)