Difesa: “Bloomberg”, Turchia potrebbe acquistare jet da combattimento russi se Usa non forniranno F-35 (2)

- Sempre secondo “Bloomberg”, Ankara si starebbe preparando al peggio rifornendosi di pezzi di ricambio cruciali per le armi di fabbricazione statunitense nel caso in cui il Congresso la sanzionasse per l'acquisto di missili russi. I funzionari turchi sostengono che i preparativi sono stati fatti in previsione di possibili embarghi statunitensi visto che gli Usa hanno minacciato sanzioni contro la Turchia dal 2018, dopo che il presidente turco Erdogan ha deciso di acquistare il sistema di difesa missilistica russo S-400. Le prime batterie del sistema S-400 arriveranno in Turchia a luglio, ha detto Erdogan. (segue) (Was)