Ue: M5s, soddisfatti per operato Conte, tuteliamo istituzioni e cittadini italiani

- I deputati del Movimento cinque stelle in commissione Politiche Ue alla Camera affermano, in una nota, di essere "soddisfatti di come il presidente Conte stia rappresentando l'Italia in Europa in questo momento delicato e fondamentale per le sorti dell'Ue: è giusto che le nomine politiche siano frutto di un dialogo tra tutti e 28 i Paesi membri, e che la voce del nostro Paese sia ascoltata. Nelle trattative tuttora in corso, Conte sta dimostrando responsabilità e coraggio: nel tutelare gli interessi italiani e le istituzioni europee stesse", concludono i parlamentari pentastellati, "e contemporaneamente nel creare consenso attorno al rifiuto di un metodo poco democratico portato avanti, in particolare, da Francia e Germania". (Com)