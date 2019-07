Hong Kong: polizia riprende controllo parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia di Hong Kong ha ripreso il controllo del parlamento, occupato per oltre tre ore dai manifestanti, dopo avere attaccato la folla. Le forze dell’ordine hanno alzato la bandiera nera segnalando l’arrivo dei lacrimogeni. I dimostranti, alcuni dei quali stanno usando l’acqua per mitigarne gli effetti, hanno risposto con il lancio di mattoni e ombrelli, a lungo usati nel corso della giornata. Mentre gli agenti in tenuta antisommossa avanzano verso l’edificio, nell’aula prosegue la discussione “sulla continuazione dell’occupazione o sul ritiro strategico”.(Res)