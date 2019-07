Ue: Berlusconi, se Weber non è accettato proporremo altro nome ma sempre del Ppe

- Se il candidato alla presidenza della Commissione europea del Partito popolare europeo (Ppe), Manfred Weber, non dovesse essere approvato, verrà presentato un altro nome, ma sempre del Ppe. Lo ha detto l'eurodeputato e presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi sulla questione delle nomine dopo la riunione del gruppo Ppe. “È stata una riunione sulla nomina di un uomo del Partito popolare europeo (Ppe) quale capo della Commissione europea, cioè il presidente del futuro governo composto dai 27 esponenti che gli Stati indicheranno", ha detto Berlusconi appena uscito dalla riunione. “È emersa da parte di tutti gli intervenuti l'idea che si deve conservare il principio, che si osserva dall'inizio del Parlamento europeo, in base al quale è il partito che ha più voti e più candidati in Parlamento ad indicare chi sarà il presidente della Commissione. Non c'è nessun motivo per abbandonare questo principio, che è molto utile e sarà molto utile anche per il futuro", ha aggiunto. (segue) (Beb)