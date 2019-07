Ue: Berlusconi, se Weber non è accettato proporremo altro nome ma sempre del Ppe (2)

- "Abbiamo preso all'unanimità la decisione di proporre il nostro Manfred Weber. Se gli altri membri del Parlamento non accetteranno il suo nome, proporremo un altro nome, ma sempre un componente del nostro Ppe, che è il partito che in Europa conserva la tradizione della democrazia, della cristianità, del garantismo, dei principi occidentali e di tutti quelli che sono i valori della civiltà occidentale", ha spiegato. "Noi dobbiamo rivendicare il fatto che il nostro paese è uno dei 5 paesi fondatori dell'Ue, che siamo la seconda manifattura nell'Ue e che quindi ci spetta un rappresentante di peso nella Commissione. Oggi purtroppo l'Italia è isolata, il governo non gode della stima degli altri governi e quindi cercheremo dall'interno del Ppe di avere il sostegno del Ppe per l'assegnazione di un ministero europeo che conti", ha aggiunto. (Beb)