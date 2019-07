Energia: Iraq, ministro Ghadban aggiorna premier Abdul Mahdi su conferenza Vienna

- Il primo ministro iracheno, Adel Abdul Mahdi, ha avuto un colloquio telefonico con il suo ministro del Petrolio, Thamer al Ghadban, a proposito degli sviluppi della conferenza dei paesi dell’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) a Vienna, chiamati a decidere sull’eventuale estensione dei tagli alla produzione globale. Il capo del governo, si legge in una nota, ha sottolineato la necessità che venga raggiunto un accordo che preservi la stabilità dei prezzi nei prossimi nove mesi e che prosegua la cooperazione con i partner non Opec come la Russia. I colloqui, ha fatto sapere Ghadban, stanno andando bene e vi è “una forte volontà da parte dei paesi membri a rispettare gli impegni”. (Irb)