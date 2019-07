Ue: Berlusconi, risoluzione questione immigrazione e unione forze armate i punti politici da affrontare

- Risolvere la questione dell'immigrazione, con trattati con i paesi d'origine e con quelli del Mediterraneo, la redistribuzione all'interno degli Stati membri dell'Unione europea e l'unione delle forze armate dei paesi dell'Ue. Sono questi i punti politici che, secondo il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, vanno affrontati. "Io spero di potere, attraverso il Parlamento, difendere gli interessi italiani e spero che ci possa essere presto un governo che venga tenuto in considerazione dagli altri nostri partner europei. Ma soprattutto, all'interno del Ppe, spero di potere far cambiare i rapporti con i socialisti, di potere avviare delle alleanze con i democratici di destra, con i conservatori, con i liberali, per dare vita ad un'altra maggioranza che riprenda anche il progetto dei padri fondatori", ha detto l'ex premier parlando da Stasburgo, dove si trova in occasione dell'avvio della nuova legislatura del parlamento europeo. (segue) (Beb)