Ue: Berlusconi, risoluzione questione immigrazione e unione forze armate i punti politici da affrontare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si deve fare una nuova legge per quanto riguarda la risoluzione del problema dell'immigrazione. E' un problema che deve essere risolto dall'Europa, con trattati con i paesi di origine dei migranti e con i paesi costieri del Mediterraneo. Dovremo risolvere anche il problema per gli immigrati che hanno diritto di chiedere di restare in Europa e dovremo distribuirli in modo proporzionale alle popolazioni dei singoli Stati", ha aggiunto. "E' anche importantissimo che si mettano insieme le forze armate dei paesi europei. Soltanto così l'Europa, che oggi nel mondo non conta nulla da questo punto di vista, potrà diventare una potenza militare a livello mondiale e potrà assumere il ruolo di unificare quell'occidente che oggi purtroppo unito non è", ha spiegato. Berlusconi ha poi detto, rispondendo a una domanda, di non aver parlato di immigrazione con il premier ungherese Viktor Orban. "No, non ho avuto ancora occasione di incontrarlo, ma ci sentiamo spesso telefonicamente", ha concluso. (Beb)