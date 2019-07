Immigrazione: Kopp (Pro Asyl), gli attacchi contro l'Italia sono a buon mercato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli attacchi contro l'Italia per la sua gestione della questione migratoria sono a “buon mercato”, perché “non si può dimenticare” il contributo dato dal paese nell'affrontare il fenomeno con l'operazione Mare Nostrum, attuata dal 2013 al 2014 da marina e aeronautica. È quanto affermato da Karl Kopp, direttore per l'Europa di Pro Asyl, principale organizzazione tedesca per il sostegno ai richiedenti asilo. Come riferisce oggi il quotidiano tedesco “Der Tagesspiegel”, Kopp ha inoltre dichiarato: “Concordiamo tutti sulla necessità di riformare il sistema di asilo dell'Ue, ma aspettiamo da anni”. Secondo Kopp, una soluzione alla questione “non sarà paneuropea, ma coinvolgerà gli Stati membri dell'Ue più ricettivi” quando posti di fronte all'esigenza di gestire il flusso dei migranti. In particolare, ha spiegato il direttore per l'Europa di Pro Asyl, tali paesi “devono identificare e aprire i porti sicuri, accogliervi i migranti e redistribuirli rapidamente tra loro”. Operazioni di salvataggio nel Mediterraneo condotte dall'Ue “rimangono l'obiettivo, ma possono richiedere molto tempo”, ha affermato Kopp, che ha poi puntualizzato che “non si può attndere il consenso” del primo ministro ungherese Viktor Orban o del vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, ministro dell'Interno e leader della Lega. Entrambi i politici sono infatti noti per le loro politiche restrittive in materia di immigrazione. (Geb)