Ucraina: ministro Esteri tedesco Maas, disimpegno truppe da Stanytsia Luhanska passo importante

- Il disimpegno delle truppe da Stanytsia Luhanska è “un passo importante per l'Ucraina orientale”. È quanto dichiarato oggi dal ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas. Il capo della diplomazia della Germania ha aggiunto: “Auspicavamo da tempo questa mossa concreta verso il miglioramento della situazione. È positivo che le parti abbiano trovato un accordo, dopo lo slancio iniziale da parte dell'Ucraina. Maas ha quindi proseguito: “Intendiamo ringraziare la missione speciale di monitoraggio in Ucraina dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce), che sta svolgendo un ruolo importante seguendo l'intero processo”. Per il ministro degli Esteri tedesco, il disimpegno delle truppe da Stanytsia Luhanska è “un barlume di speranza nella ricerca della pace” in Ucraina orientale. “Ora è essenziale che il disimpegno venga completato del tutto come punto di partenza per ulteriori passi verso l'attuazione degli accordi di Minsk e una soluzione pacifica, in particolare per quanto riguarda l'obbligo delle parti di raggiungere un cessate il fuoco duraturo”. (Geb)