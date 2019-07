Sea Watch 3: Gauland (AfD), presidente Steinmeier è dalla parte sbagliata

- Con le sue critiche all'Italia per la gestione della vicenda della Sea Watch 3, che ha portato agli arresti domiciliari a Lampedusa per il capitano della nave Carola Rackete, il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier “è dalla parte sbagliata”. Lo ha dichiarato oggi Alexander Gauland, che con Joerg Meuthen condivide la presidenza di Alternativa per la Germania (AfD), partito di destra che raccoglie consensi anche tra gli ambienti estremisti. Secondo Gauldand, le organizzazioni non governative come Sea Watch “non sono dei soccorritori, ma agiscono come dei trafficanti di esseri umani sostenuti dal denaro dei contribuenti tedeschi, appoggiati dalla politica tedesca”. Per il copresidente di AfD, “queste ong sono in parte responsabili dei pericoli” in cui si trovano i profughi, e ciò “non è né legale né moralmente giustificabile”. Per il suo “lavoro contro il traffico di esseri umani, l'Italia merita tutti gli onori”, ha evidenziato Gauland, riferisce il quotidiano tedesco “Bundesdeutsche Zeitung”. (segue) (Geb)