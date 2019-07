Sea Watch 3: Gauland (AfD), presidente Steinmeier è dalla parte sbagliata (2)

- Il copresidente di AfD prosegue osservando che, forzando il blocco posto intorno a Lampedusa per effetto del decreto sicurezza bis al fine di sbarcare nel porto dell'isola i 40 migranti a bordo della Sea Watch 3, “la signora Rackete ha deliberatamente violato le norme applicabili, pur essendo stata avvertita diverse volte in precedenza”. Il capitano della Sea Watch 3 “non ha dunque soltanto ignorato questi avvertimenti, ma ha anche speronato una motovedetta della Guardi di finanza, mettendo in pericolo la sicurezza di molte persone”. Secondo Gauland, “non può essere che dei politici tedeschi approvino questo comportamento criminale: la violazione della legge è la violazione della legge e la signora Rackete non è al di sopra della legge”. Ora, conclude il copresidente di AfD, “la magistratura italiana deve garantire che il capitano della Sea Watch 3 risponda delle sue azioni criminali”. (Geb)