Sea Watch 3: viceportavoce governo tedesco, contrari a criminalizzazione

- Il governo tedesco è “contrario nella maniera più assoluta a ogni cirminalizzazione di quanti svolgono operazioni di salvataggio in mare”. In questo modo, la viceportavoce del governo tedesco, Martina Fietz, è intervenuta sugli ultimi sviluppi della vicenda della Sea Watch 3, con il capitano Carola Rackete, agli arresti domiciliari a Lampedusa, interrogata oggi dal procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio. In un messaggio sulla pagina Facebook del governo tedesco, Fietz afferma di “non poter ovviamente anticipare le decisioni della magistratura italiana”. Tuttavia, aggiunge la viceportavoce del governo tedesco, “se vi saranno accuse concrete da parte delle autorità italiane” nei confronti di Rackete, queste dovranno “seguire lo Stato di diritto e chiarite il più rapidamente possibile”. (Geb)