Brexit: ambasciatore Morris, governo britannico è preparato a uno scenario di no-deal

- “Sebbene il Governo sia convinto del valore e del negoziato con Bruxelles, siamo pronti a ogni scenario possibile, come l’uscita senza un accordo, ovvero un no deal. Speriamo che non si avveri, ma è nostro dovere essere pronti a ogni evenienza”. Così l’ambasciatore del Regno Unito in Italia S.E. Jill Morris durante la presentazione del nuovo numero della rivista di geopolitica “Limes” che si è tenuta oggi presso il Circolo degli ufficiali della Marina militare a Napoli, in via Cesario Console. “Il governo britannico continuerà il proprio lavoro per limitare l’impatto sui cittadini e sulle imprese – ha proseguito l’ambasciatore - Il governo lavora da tempo su questo piano di contingenza e ha predisposto accorgimenti per lo svolgimento regolare di ogni attività del Paese. Faremo tutto ciò che è in nostro potere per proteggere il Paese nel rispetto del mercato unico europeo. Il governo ha preparato una relazione tecnica per un no-deal in ogni settore affinché la stabilità e l’operatività del Paese siano assicurate”. “Reitero tuttavia la volontà dei cittadini e dei politici per un’uscita in maniera lineare e regolata; speriamo di poter iniziare presto a discuterne con i partner Ue”, ha concluso Morris. (Ren)