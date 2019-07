Cile: al via quinta settimana di sciopero docenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' iniziata oggi in Cile la quinta settimana consecutiva di uno sciopero del personale docente che continua a tenere fuori dalle aule oltre mezzo milione di studenti liceali. Lo ha annunciato oggi il sindacato dei professori. Al centro del negoziato con il governo le richieste di un buono extra per gli insegnanti di sostegno e il ritiro della proposta di riforma del piano di studi presentata dal governo di Sebastian Pinera. Soprattutto su quest'ultimo punto il governo si è mostrato inflessibile, affermando che si tratta di un progetto presentato dal Consiglio nazionale dell'educazione (Cne). "Il Cne è un organismo autonomo, bisogna rispettarne l'istituzionalità", ha dichiarato il ministro dell'Educazione Marcela Cubillos su questo punto. "L'opzione di non accettare la proposta del governo è assolutamente possibile", ha dichiarato da parte sua il segretario del sindacato docente, Mario Aguilar. (segue) (Abu)