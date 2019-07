Cile: al via quinta settimana di sciopero docenti (2)

- Il punto più alto del conflitto con il corpo docente si era registrato lo scorso 21 giugno quando circa 10 mila professori avevano manifestato nel centro della capitale. La manifestazione si era conclusa con 30 arresti e diversi membri delle forze dell'ordine finiti in infermeria. "Noi siano disposti a negoziare e dialogare in questo conflitto, non stiamo facendo un braccio di ferro con il governo", ha dichiarato Aguilar, che ha accusato il ministro Cubillos di non voler cercare una soluzione. "Purtroppo il ministro non ha mai partecipato ai negoziati e ha derivato questo compito ad un subalterno", ha accusato il sindacalista. "Che il ministro ci ordini adesso di terminare lo sciopero per non danneggiare gli alunni è irritante e suona autoritario", ha aggiunto. (Abu)