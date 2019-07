Salario minimo: Gelmini (FI), bocciatura senza appello da audizioni Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, presidente del gruppo di Forza Italia alla Camera, afferma in una nota che "dalle audizioni in corso alla Camera sul salario minimo tanto caro a Di Maio, emerge - come era ampiamente prevedibile - una bocciatura senza appello. Secondo il Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro (che di lavoro ne sanno certamente di più del ministro Di Maio), il provvedimento costerebbe alle imprese qualcosa come 17,5 miliardi di euro. Bisogna aggiungere altro per capire che non è questa la strada da seguire? La battaglia ideologica del Movimento cinque stelle contro le imprese e il lavoro continua", conclude la parlamentare, "nonostante ogni evidenza". (Com)