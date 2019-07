Roma: Sammarco (FI), città fatica a riconoscersi, Raggi lasci prima che sia troppo tardi

- "Autobus e cassonetti che bruciano; metro a singhiozzo e strapiena; periferie abbandonate e attività che chiudono. Virginia Raggi non può continuare a far finta di nulla e a tirare a campare. Ne va della vita dei romani, della loro salute, ma non solo. Siamo nel picco della stagione estiva e i turisti sono increduli. Roma è irriconoscibile. Raggi lasci prima che sia troppo tardi". Così Gianni Sammarco, responsabile della comunicazione di FI Lazio.(Com)