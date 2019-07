Sicurezza bis: Molteni (Lega), Sea Watch sperona motovedetta GdF ma viene invitata in commissione

- Il sottosegretario all'Interno, Nicola Molteni, della Lega, a proposito delle audizioni informali di dopodomani 3 luglio, afferma che "mentre il ministro dell'Interno Salvini, insieme al premier Conte e ai ministri Trenta e Toninelli sono impegnati a proteggere i confini e la legge, apprendiamo con sorpresa che la Sea Watch sarà audita in commissione per discutere del decreto Sicurezza bis. Da una parte il governo difende l'Italia, dall'altra", conclude l'esponente dell'esecutivo, "vengono considerati interlocutori dei fuorilegge che speronano le navi della Guardia di Finanza". (Com)