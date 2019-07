Rifiuti Roma: Pelonzi (Pd), M5s dovrebbe vergognarsi per il degrado della città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il M5s capitolino dovrebbe vergognarsi per il degrado in cui versa la città, invece di parlare a comando solo per creare confusione. L'amministrazione Raggi è l'unica responsabile del disastro di Ama e delle pessime condizioni di Roma, dove da giorni le strade sono invase dai rifiuti: non è più solo una questione di decoro e di igiene urbana, ormai si rischia un'emergenza sanitaria per l'inefficienza e l'incapacità della maggioranza grillina". È quanto dichiara in una nota Giulio Pelonzi, capogruppo Pd al Comune di Roma. "Il gioco dello scaricabarile non funziona - aggiunge - dovrebbero dedicare le proprie energie a risolvere i problemi che hanno provocato. Per superare l'emergenza rifiuti servono impianti e soluzioni durature, non le sciocchezze con cui vorrebbero nascondere tutti i loro disastri. Per i Cinquestelle non c'è alcuna criticità nella gestione dei rifiuti: forse vivono su un altro pianeta".(Rer)