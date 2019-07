Brasile: Anp, nel 2018 raggiunto record di produzione e ricerca nel settore petrolifero (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'annuario rivela inoltre che la produzione nazionale di gas naturale è cresciuta dell'1,8 per cento nel 2018, per il nono anno consecutivo di aumento. Il volume generato è stato di 112 milioni di metri cubi al giorno. L'aumento è stato generato dall'aumento nell'approvvigionamento di gas da giacimenti di petrolio pre-sal, che ha raggiunto in media 57,6 milioni di metri cubi al giorno nell'anno, circa il 51 per cento della produzione nazionale, mentre un altro dato saliente dello scorso anno è stata la produzione di biodiesel, che è cresciuto del 24,7 per cento, principalmente come risultato dell'aumento del contenuto di miscela nel gasolio dall'8 al 10 per cento. (Brb)