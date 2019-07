Governo: Cdm, assestamento bilancio mostra miglioramento 1,9 miliardi saldo netto da finanziare e 3,4 miliardi di cassa

- Il Consiglio dei ministri si è riunito oggi, lunedì 1 luglio 2019, alle 17:28, a palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Giuseppe Conte. Segretario il sottosegretario alla presidenza, Giancarlo Giorgetti. Il Consiglio dei ministri, si legge in una nota di palazzo Chigi, "su proposta del ministro dell'Economia e delle Finanze Giovanni Tria, ha approvato due disegni di legge relativi, rispettivamente, al Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per il 2018, parificato dalla Corte dei conti nell'udienza a Sezioni riunite tenutasi il 26 giugno 2019, e all'assestamento del bilancio di previsione dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2019. Il Rendiconto prende atto dei risultati conseguiti nel decorso esercizio, nell'evoluzione dei conti pubblici. Il Rendiconto generale dello Stato viene presentato nelle sue componenti del Conto del bilancio e del Conto del patrimonio. Il saldo netto da finanziare per la competenza dell'anno, in termini di accertamenti e impegni, al lordo delle regolazioni contabili e debitorie", continua la nota, "risulta pari a -19.986 milioni di euro, derivante da entrate finali accertate per 591.612 milioni di euro e da spese finali impegnate per 611.597 milioni di euro; l'avanzo primario si cifra in 49.199 milioni di euro. Entrambi i saldi denotano un sensibile miglioramento rispetto alle previsioni iniziali stabilite con la legge di Bilancio 2018". (segue) (Com)