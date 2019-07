Governo: Cdm, assestamento bilancio mostra miglioramento 1,9 miliardi saldo netto da finanziare e 3,4 miliardi di cassa (2)

- La nota aggiunge che "il disegno di legge riguardante l'assestamento del bilancio di previsione per il 2019, riporta l'impostazione per missioni, programmi e azioni approvata con legge 30 dicembre 2018, n. 145. I dati del provvedimento recepiscono l'effetto del quadro macroeconomico contenuto nel Def e le più recenti informazioni risultanti dal monitoraggio di finanza pubblica. Nel complesso, le entrate finali registrano una diminuzione di circa 1 miliardo di euro, quale risultato della riduzione di 6,7 miliardi delle entrate tributarie e dell'aumento di 5,7 miliardi delle altre entrate. Le spese evidenziano una riduzione netta di circa 2,9 miliardi di euro di competenza e 4,4 miliardi di cassa. L'assestamento del bilancio, in termini di competenza", conclude la nota, "mostra pertanto un miglioramento di circa 1,9 miliardi di euro del saldo netto da finanziare di competenza e 3,4 miliardi di cassa". (Com)