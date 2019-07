Venezuela: morte capitano Acosta, Onu chiede inchiesta "indipendente e trasparente" (5)

- Guaidò, ha annunciato via Twitter che denuncerà la morte del capitano Rafael Acosta Arevalo davanti alla comunità internazionale e all’Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani. Il presidente dell’Assemblea nazionale, via Twitter, ha definito l’accaduto “un fatto abominevole”, ha aggiunto che si stanno raccogliendo tutte le informazioni necessarie per approfondire la vicenda e ha invitato le forze armate a non rimanere indifferenti: “So che la stragrande maggioranza degli uomini e delle donne delle forze armate sono indignati”, ha scritto. Il caso è stato trasmesso dalla deputata Delza Solorzano all'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet perché istruisca la delegazioni da poco insediata nel paese ad approfondirne le cause. (segue) (Brb)