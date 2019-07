Cina-Bulgaria: presidente Radev, Pechino tra i nostri paesi partner di riferimento

- La Cina è tra i partner chiave per la Bulgaria e i due paesi godono di ottime relazioni bilaterali. Lo ha detto il presidente bulgaro Rumen Radev durante il suo incontro con il primo ministro cinese, Li Keqiang, nell’ambito della sua visita nel paese asiatico, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa “Bulgarian News Agency”. Il capo di Stato ha sottolineato che Sofia vuole approfondire ulteriormente le relazioni con Pechino. Radev ha detto al premier cinese l’interscambio commerciale è in costante aumento ma rimane al di sotto del potenziale di entrambi i paesi. Gli investimenti cinesi non hanno ancora una presenza duratura in Bulgaria", ha spiegato Radev. (segue) (Bus)