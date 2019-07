Cina-Bulgaria: presidente Radev, Pechino tra i nostri paesi partner di riferimento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cerimonia ufficiale di benvenuto per il presidente Radev e la consorte Dessislava Radeva si terrà a Pechino il 3 luglio. Radev e il presidente Xi guideranno i colloqui plenari tra le delegazioni ufficiali dei due paesi. Il 4 luglio, il presidente bulgaro arriverà a Shanghai, dove si incontrerà con il sindaco Ying Yong. Il giorno seguente, Radev terrà una conferenza alla Jiao Tong University. A fare parte della delegazione bulgara, i presidenti delle commissioni parlamentari di politica regionale, opere pubbliche e autogoverno locale, e dei trasporti, It e comunicazioni, nonché membri del gruppo di amicizia Bulgaria-Cina in Parlamento e funzionari di ricerca e imprese organizzazioni. (Bus)