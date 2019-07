Messico: analisti Banca centrale tagliano stime di crescita, 1,13 per cento nel 2019

- Calano ancora le previsioni di crescita dell'economia messicana. Secondo il rapporto pubblicato oggi dalla Banca centrale (Banxico), redatto sulla base delle valutazioni di analisti privati fatte a giugno, nel 2019 il prodotto interno lordo crescerà dell'1,13 per cento, in calo rispetto alla stima dell'1,32 per cento fatta a maggio. Un dato, sottolinea il quotidiano economico "El Financiero" che suona ancora più penalizzante se confrontato su quello di agosto 2018, un meso dopo che Andres Manuel Lopez Obrador vincesse le elezioni presidenziali: allora, la stima dei 34 gruppi di analisi economica portavano la crescita del pil a un ritmo del 2,17 per cento. In leggero calo il pronostico sulla crescita per il 2020, passata dall'1,72 all'1,66 per cento. La sintesi operata da Banxico colloca inoltre l'inflazione del 2019 a un livello del 3,63 per cento, in calo rispetto al 3,75 per cento ipotizzato lo scorso mese. Per il 2020, l'attesa è che i prezzi corrano a un ritmo del 3,60 per cento, mentre la divisa nazionale - il peso - dovrebbe chiudere l'anno in corso con un cambio di 20,27 sul dollaro, sopra il 19,92 ipotizzato a maggio. (segue) (Mec)