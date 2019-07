Messico: analisti Banca centrale tagliano stime di crescita, 1,13 per cento nel 2019 (2)

- Non si tratta della prima analisi al ribasso fatta nei confronti delle prospettive di crescita del governo, anche Lopez Obrador promette di far crescere il prodotto interno lordo nazionale al ritmo di un 2 per cento annuo e di un 4 per cento entro fine mandato, nel 2024. Nel rapporto semestrale "Prospettive economiche mondiali" presentato il 4 giugno, la Banca Mondiale stima per il 2019 una crescita dell'1,7 per cento del prodotto interno lordo, per poi puntare - con "l'attenuarsi" di alcune incertezze politiche - a una crescita del 2 per cento nel 2020 e del 2,4 per cento nel 2021. Il dato peggiora di 3 decimi la stima per il 2019 fatta dall'organismo multilaterale a gennaio. (segue) (Mec)