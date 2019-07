Messico: analisti Banca centrale tagliano stime di crescita, 1,13 per cento nel 2019 (5)

- A metà maggio l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) ha abbassato le stime di crescita dell'economia messicana nel 2019, passando dal 2 per cento pronosticato a novembre scorso all'attuale 1,6 per cento. Per il 2020, le stime vengono ridotte di altri tre decimali, passando dal 2,3 al 2 per cento. La domanda interna e la spesa per infrastrutture possono alimentare una crescita "modesta", in un contesto di incertezza politica che scoraggia gli investimenti segnala l'Ocse nel rapporto sulle Prospettive economiche pubblicato oggi. In particolare, l'organismo con sede a Parigi, esorta le autorità messicane a migliorare il clima d'affari condizionato dal crescente protezionismo e dai ritardi nella ratifica dell'Usmca. (segue) (Mec)