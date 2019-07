Messico: analisti Banca centrale tagliano stime di crescita, 1,13 per cento nel 2019 (6)

- Nel "World economic outlook" pubblicato ad aprile, il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha ridotto le previsioni di crescita passando dal 2,1 per cento stimato a gennaio all'1,6 per cento. Una dinamica che si ripercuote anche sulla stima del 2020, con una crescita prevista dell'1,9 per cento contro il 2,2 per cento del primo rapporto annuale. Per il Fondo, il calo riflette una percezione non positiva delle politiche sviluppate dal nuovo governo del presidente Andres Manuel Lopez Obrador. In particolare, si fa sentire l'aumento dei differenziali sui debito pubblico, conseguenza dello stop ai lavori per la costruzione del Nuovo aeroporto internazionale di Città del Messico (Naim), o i passi indietro sulle riforme energetica ed educativa. (Mec)