Rifiuti Roma: Zocchi (civica Caudo), M5s smetta di nascondersi, Città metropolitana ha responsabilità di indicare siti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Leggere le parole del capogruppo capitolino del M5s Giuliano Pacetti, con i rifiuti che tracimano in ogni angolo della strada, con il rischio di passare dall'emergenza igienica all'emergenza sanitaria e conseguente diffusione di malattie, fa arrabbiare ed intristire". Lo dichiara in una nota Matteo Zocchi, capogruppo della lista civica Caudo presidente in III Municipio. "Per l'ennesima volta, dopo tre anni di narrazioni fantasiose, di nascondini e giochi ridicoli - aggiunge Zocchi - il Movimento 5 stelle non trova di meglio che fare lo scaricabarile sulle competenze Stato/Regione/Comune. Continuerà ancora la favola che è colpa di qualcun altro o è arrivato il momento di prendersi qualche responsabilità? È una domanda retorica, - aggiunge Zocchi - sappiamo tutti che continuerà fino alla fine del mandato. Nel frattempo segnalo al capogruppo che il ministro Costa, al quale egli si appella pietosamente, si è già espresso svariate volte imputando, interpretando correttamente la norma, alla Città metropolitana la responsabilità di indicare i siti all'interno del proprio ambito territoriale nei quali smaltire i rifiuti. La memoria - conclude - è corta ma la dignità ha un limite?".(Com)