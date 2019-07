Conti pubblici: Salvini, d'accordo con Mattarella, nessun motivo per procedura d'infrazione

- Infrazione "da una Commissione europea scaduta e da un'Europa che litiga giorno e notte per dividersi le poltrone a Bruxelles? Sono assolutamente d'accordo col presidente Mattarella, non ce n'è nessun motivo": così il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini. (Com)