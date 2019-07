Governo: terminato Cdm a palazzo Chigi su assestamento bilancio

- E' appena terminato, a palazzo Chigi, il Consiglio dei ministri che doveva approvare i disegni di legge sul Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018 e sulle disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019. (Rin)