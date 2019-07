Milano: da consiglio comunale ok a odg Abbiati (Lega) su ampliamento Bikemi e cartelloni metrò

- Bikemi anche in periferia, niente zaini in spalla in metropolitana e cartelli in italiano e inglese per invitare gli utenti a tenere la destra nelle stazioni. Lo prevede un'ordine del giorno alla delibera sulla riforma del sistema tariffario del trasporto pubblico locale, a prima firma del consigliere leghista Gabriele Abbiati, approvato all'unanimità dal Consiglio comunale. Partendo dal presupposto che il servizio Bikemi non è sufficientemente sviluppato o è assente in alcuni quartieri di periferia, che il servizio di bike sharing "può fungere da cesura tra le fermare delle metropolitane e le abitazioni dei cittadini" e che "il contratto con l'azienda che gestisce il servizio è in scadenza", l'ordine del giorno invita la giunta ad "ampliare in maniera cospicua il servizio Bikemi con l'apertura di nuove stazioni nei quartieri periferici oggi sprovvisti". Gli altri due punti del testo chiedono di "dotare le scale mobili di tutte le stazioni del tegolino che invita a tenere la destra, anche tradotti in lingua inglese" e infine a "dotare tutte le stazioni, anche in lingua inglese, di apposita cartellonistica che invita l'utenza a non tenere in spalla gli zaini". (Rem)