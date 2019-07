Russia-Yemen: Lavrov riceve inviato Onu Griffiths, focus su situazione Golfo

- Il ministro degli Esteri della Russia, Sergej Lavrov, ha ricevuto oggi a Mosca l’inviato speciale delle Nazioni Unite per lo Yemen, Martin Griffiths, con il quale ha discusso in particolare della situazione nell’area del Golfo. Lo fa sapere una nota del ministero degli Esteri russo. "Durante l'incontro, è stata discussa la situazione militare-politica e umanitaria nella Repubblica dello Yemen, con particolare attenzione alle prospettive degli accordi conclusi durante le consultazioni inter-yemenite tenutesi in Svezia sotto gli auspici delle Nazioni Unite nel dicembre del 2018. È stato inoltre confermato il sostegno ad una soluzione globale del conflitto", si legge nella nota. Griffiths è giunto oggi in visita a Mosca. Il diplomatico si recherà nei prossimi giorni anche in visita negli Emirati Arabi Uniti e in Oman con l'obiettivo di proseguire i suoi sforzi volti a condurre il processo di pace in Yemen tra il governo del presidente Abd Rabbo Mansour Hadi e i ribelli Houthi. (Rum)