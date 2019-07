Economia: Ancma, a giugno vendita moto ciclomotori e scooter a + 6,4 per cento

- Nel mese di giugno le immatricolazioni (moto e scooter >50cc) totalizzano 28.363 unità, pari al +2,9 per cento. Tale risultato è frutto di una stabilità delle moto, che totalizzano 10.839 unità e un +0,7 per cento mentre gli scooter, con volumi più importanti, registrano 17.524 veicoli immatricolati pari al +4,3 per cento I "cinquantini" perdono volumi, con 2.318 vendite e un -3,7 per cento. Giugno rappresenta poco più del 13 per cento del totale venduto dell'anno. Lo annuncia una nota diffusa oggi da Confindustria Ancma, l'associazione nazionale del ciclo, motociclo e accessori. Nel primo semestre sono stati immatricolati 138.780 veicoli pari al +6,4 per cento di cui scooter con 75.719 pezzi pari al +5 per cento, mentre le moto con 63.061 unità mostrano una dinamica più significativa pari al +8,2 per cento. Sempre nei primi sei mesi dell'anno i ciclomotori (moto e scooter 50cc) si attestano a 9.570 registrazioni, con un decremento del -2,6 per cento. (segue) (Com)