Economia: Ancma, a giugno vendita moto ciclomotori e scooter a + 6,4 per cento (2)

- In totale da gennaio a giugno 2019 sono state pertanto vendute in Italia 148.350 due ruote a motore (moto e scooter immatricolati + veicoli 50cc), con una crescita pari al +5,8 per cento rispetto al primo semestre del 2018. "Il quadro economico e politico – sottolinea Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori) - presenta molti elementi di incertezza e questo non aiuta i consumi. Fino a oggi il settore è stato in controtendenza, fornendo un contributo positivo e sostenendo una domanda adeguata alla voglia di moto. Auspichiamo che le proposte di Confindustria ANCMA di riforma del Codice della Strada arrivino in porto, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza stradale, anche attraverso infrastrutture dedicate. Allo stesso tempo ci aspettiamo che gli incentivi per i veicoli elettrici possano esprimere una potenzialità di crescita che certamente esiste. Tale processo necessita un contemporaneo sviluppo delle infrastrutture di ricarica e un programma di incentivi strutturali anche per i prossimi anni". (segue) (Com)