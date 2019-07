Economia: Ancma, a giugno vendita moto ciclomotori e scooter a + 6,4 per cento (3)

- Dall'analisi per cilindrata si conferma la crescita di due categorie di scooter quelli tra 300-500cc con 29.209 veicoli e un significativo incremento pari al +12,3 per cento; a seguire da vicino ci sono i 125cc con 27.806 immatricolazioni e un andamento solo un po' più contenuto pari al +7,9 per cento. Le cilindrate tra 150 e 250cc si fermano a 12.196 pezzi pari al -9,9 per cento. Flessione di lieve entità anche per i maxi-scooter oltre 500cc con 6.508 unità e un -4,2 per cento. Nel comparto moto, accelerano le moto tra 800 e 1000cc con 18.292 pezzi e una crescita a due cifre pari al +14,1 per cento. Al secondo posto le oltre 1.000cc con 15.898 unità stabili con un -0,7 per cento rispetto al 2018. Leggero incremento per le medie cilindrate tra 600 e 750cc con 10.320 vendite e un +2,1 per cento. Notevole il risultato delle 300-500cc con 10.644 veicoli e un +18,8 per cento. In arretramento le 150-250cc con 1.352 pezzi e un -12 per cento. Confermano il trend positivo le 125cc con 6.555 moto e un incremento pari al +16,3 per cento. L'andamento dei segmenti moto vede ancora prevalere le naked con 23.035 pezzi e un +2 per cento; seguono molto vicine le enduro stradali che totalizzano 22.888 unità e un deciso incremento pari al +19,7 per cento. Distanziate le moto da turismo con 8.268 unità, ma anch'esse in crescita pari al +6,8 per cento; volumi più contenuti per le custom con 3.344 immatricolazioni e un -6 per cento; analogo risultato per le sportive con 3.004 pezzi e un -6 per cento; infine ottima ripresa per le supermotard con 1.822 moto e un +26,7 per cento. (Com)