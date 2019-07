Ue: Meloni, se fonti Chigi confermate Fd'I condivide linea Conte

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, dichiara in una nota che "fonti di palazzo Chigi affermano che il presidente del Consiglio Conte avrebbe respinto i diktat di Francia e Germania sul pacchetto di nomine alla guida delle istituzioni europee, a partire dalla presidenza della Commissione Ue. Se la notizia venisse confermata non potremmo che condividere la linea italiana e complimentarci con Conte: è giusto ribadire che l'Europa è composta da 28 Paesi e non solo da 2. Con Fratelli d'Italia", conclude la parlamentare, "auspichiamo che l'Italia mantenga questa posizione che la può portare a essere leader di un ampio fronte pronto a opporsi all'egoismo franco-tedesco".(Com)