Paraguay: governo annuncia finanziamento da 500 milioni di dollari per infrastrutture stradali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il finanziamento sarà invece provvisto dalla Banca interamericana per lo sviluppo (Bid), dalla banca di investimenti Goldman Sachs, oltre che da apporti degli stessi azionisti per 80 milioni di dollari circa. Il contratto prevede l'allargamento di 149,5 km di strade e la costruzione di 37,5 km di collegamenti. Il termine di inizio opera è stato fissato entro trenta giorni a partire dal primo luglio. Secondo il governo si tratta di un'opera di infrastruttura vitale dato che si tratta dell'arteria dove si concentra il 70 per cento dell'attività economica del paese. (segue) (Abu)