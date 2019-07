Paraguay: governo annuncia finanziamento da 500 milioni di dollari per infrastrutture stradali (3)

- Il governo del Paraguay ha annunciato recentemente anche un progetto di ammodernamento, ampliamento e ricostruzione della principale arteria di collegamento che attraversa la regione del Chaco. Si tratta di un'opera di infrastruttura che prevede la stesura di 559 km di asfalto a un costo approssimativo di circa 600 milioni di dollari. Il finanziamento del progetto denominato "Transchaco" è garantito anche in questo caso dalla Banca interamericana per lo sviluppo mentre la chiamata a concorso, ha chiarito il ministro, sarà aperta a imprese straniere. Anche in questo caso il governo ritiene che si tratta di un'infrastruttura fondamentale per il Chaco paraguaiano. "Questa regione aspetta da molto tempo la ricostruzione di questa arteria che presenta alcuni tratti realmente deteriorati", aveva dichiarato il titolare del Mopc, Arnoldo Wien, al momento dell'annuncio. (Abu)