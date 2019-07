Meteo: le previsioni per domani a Torino e in Piemonte

- A Torino domani, martedì 2 luglio, cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi con piogge e rovesci anche temporaleschi. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4200m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Allerte meteo previste: afa.Piemonte: anticiclone africano in lieve attenuazione e correnti lievemente più fresche atlantiche favoriscono un aumento dell'instabilità atmosferica. Frequenti annuvolamenti e temporali sparsi sui settori montuosi in locale estensione alle zone pedemontane e alle pianure verso sera; bassa probabilità di fenomeni in Liguria. Temperature in lieve diminuzione, specie in montagna. Venti generalmente deboli con mare quasi calmo o poco mosso. (Rpi)