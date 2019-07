Euro 2020: Palumbo-Piccolo (Pd), per evento Roma libera da monnezza?

- "L'assessore Frongia si sbrodola esaltando la 'grande professionalità' che sta incessantemente lavorando all'organizzazione degli Europei 2020 a Roma. Ci auguriamo che la città accolga questo grande evento sportivo adeguatamente preparata. Come Pd siamo molto felici che i prossimi Europei si svolgano nella Capitale, ma nutriamo serie preoccupazioni sul fronte dei problemi ormai cristallizzati di questa città. Rifiuti, decoro, mobilità. Sarà pronta la città, tra meno di un anno, ad accogliere questo grande evento con le strade pulite, i mezzi pubblici funzionanti? Fa bene Frongia a gioire, ma nel frattempo, lui e i suoi colleghi di Giunta si mettano al lavoro per togliere la mondezza dalle strade, per far ripartire le gare per il verde pubblico, per risanare le nostre municipalizzate, prime tra tutte, guarda caso, proprio Ama e Atac. Caro assessore, c'è tempo per il brindisi, prima bisogna rimboccarsi le maniche". Lo dichiarano in una nota i consiglieri Pd Marco Palumbo e Ilaria Piccolo. (Com)