Roma: Fd'I, Centro carni struttura fiore all'occhiello del Comune, Raggi rilanci con piano industriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nei giorni scorsi la stampa ha riportato delle indiscrezioni in merito ad un ipotetico cambio dei vertici nella direzione del Centro Carni di Roma Capitale. In attesa che il Campidoglio smentisca quanto riportato dai giornali, come Fdi vorremmo capire se l'Amministrazione grillina ha in mente un futuro e una programmazione per il rilancio della struttura, impianto che oggi rappresenta un vanto per la Capitale e uno dei fiori all'occhiello del centro Italia per la lavorazione appunto delle carni. Al contrario, ogni ipotesi di giravolte e cambi di poltrone senza un'adeguata pianificazione non porterà molto lontano". È quanto dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio, Francesco Figliomeni consigliere capitolino e Fabrizio Ghera capogruppo alla Regione Lazio. "Il Centro Carni - aggiunge - è ormai una realtà importante per lo smistamento di merci provenienti sia da allevatori locali della zona che da aziende esterne, con 1300 persone impiegate nel centro e oltre 30 milioni di carne commercializzata. Parliamo di una struttura di primo livello che va tutelata mediante un concreto piano di rilancio e di valorizzazione volto a garantire sia il benessere animale che la sicurezza alimentare dei prodotti. Come Fratelli d'Italia presenteremo un'interrogazione in Comune per capire lo stato dell'arte di Roma Capitale sul Centro Carni. La sindaca e la sua Giunta fughino ogni dubbio, e si attivino per avviare una programmazione di un piano industriale che garantisca un futuro ancor più consolidato a questa realtà".(Com)