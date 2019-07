Imprese: ThyssenKrupp acquisisce O' Keefe Elevator

- Il conglomerato tedesco ThyssenKrupp ha reso noto oggi di aver acquisito l'azienda statunitense O' Keefe Elevator, specializzata nella produzione di ascensori. Lo riferisce il quotidiano tedesco “Handelsblatt”, spiegando che dal 1947 O' Keefe Elevator è distributore esclusivo per il Nebraska e l'Iowa degli ascensori realizzati da ThyssenKrupp in Germania. Il gruppo tedesco non ha fornito informazioni sul costo dell'operazione. A maggio scorso, ThyssenKrupp aveva annunciato l'acquisto della compagnia statunitense Nashville Machine Elevator, anch'essa dedita alla produzione di ascensori. Tale settore, nota “Handelsblatt”, è “la perla dei guadagni” di ThyssenKrupp. (Geb)