Germania: 20 mila disoccupati in meno a giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continua a calare il tasso di disoccupazione in Germania, dove nel mese di giugno scorso sono state registrate rispetto al maggio precedente 20 mila persone in meno alla ricerca di un impiego di cui sono prive. È quanto reso noto oggi dall'Agenzia federale del lavoro, aggiungendo che su base annua il declino della della disoccupazione è stato di 60 mila unità per un totale di 2,216 milioni di disoccupati. In Germania, il tasso di disoccupazione rimane dunque invariato al 4,9 per cento. Intanto, riferisce il quotidiano tedesco “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, aumenta l'occupazione, che a maggio scorso ha visto 45,28 milioni di nuovi occupati, ossia 21 mila in più rispetto all'aprile precedente. Su base annua, l'incremento è stato di 462 mila unità. (Geb)