Farnesina: viceministro Del Re partecipa a incontro su Corridoi umanitari a Montecitorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro agli Affari esteri e alla Cooperazione internazionale, Emanuela Del Re, ha partecipato oggi a Palazzo Montecitorio all’incontro “Corridoi Umanitari, per un’Europa Solidale”, presenziato dal presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico. Come riferisce una nota della Farnesina, Del Re ha definito i corridoi umanitari come “una risposta intelligente e virtuosa che rappresenta un modello di gestione ragionata e collaborativa dei fenomeni migratori, invece di reagire sempre sull’onda dell’emergenza e che contribuisce al contrasto del traffico di esseri umani”. “È un progetto d’integrazione e di vita, la persona viene coinvolta nel contesto del paese e questo contribuisce anche a migliorare la percezione dell’opinione pubblica verso i rifugiati”, ha aggiunto. (segue) (Com)