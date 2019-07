Farnesina: viceministro Del Re partecipa a incontro su Corridoi umanitari a Montecitorio (2)

- Il viceministro ha quindi menzionato la necessità che il modello italiano sia ampliato, lavorando ad uno schema di “corridoi umanitari europei” che veda coinvolta l’Italia insieme ad altri partner europei. “Rappresenterebbero un approccio nuovo che permetterebbe di colmare alcune lacune nelle politiche comunitarie, favorendo anche una maggiore coesione sociale nell’Unione. I corridoi umanitari europei sarebbero uno sforzo collettivo per una soluzione strutturale di cui c’è bisogno”, ha detto Del Re. I Corridoi umanitari sono un progetto che dal 2015 ha portato in Italia circa 2.500 rifugiati e persone particolarmente vulnerabili in modo legale e protetto, attraverso un programma di accoglienza e integrazione strutturato a cura delle associazioni della società civile. (segue) (Com)