Farnesina: viceministro Del Re partecipa a incontro su Corridoi umanitari a Montecitorio (3)

- Un percorso nel rispetto della normativa italiana a cui collaborano organizzazioni internazionali come Unhcr e Oim, il Viminale e la Farnesina. Del Re ha ricordato che si tratta di una partnership con le organizzazioni promotrici – Comunità di Sant’Egidio, Federazione delle Chiese Evangeliche, Tavola Valdese, Conferenza Episcopale Italiana - che la finanziano, “quindi una iniziativa a costo zero per lo Stato”. Accanto ad essi, l’Italia è impegnata nel programma europeo reinsediamenti ed ha recentemente effettuato evacuazioni umanitarie in situazioni di emergenza dalla Libia e dal Niger (coordinate dal ministero dell’Interno). (Com)